18 Сентября 2020
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Политика В России
Алексей Кудрин (2018) | Фото: duma.gov.ru

Кудрин предложил увеличить поддержку бедного населения в России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин призвал расширить программы поддержки бедного населения.

По его словам, накопленные резервы позволяют увеличить такие траты, за год они увеличились почти на 3 триллиона рублей даже с учетом расходов.

По мнению Кудрина, Фонд национального благосостояния - главную "кубышку" правительства - тратят очень консервативно.

"При вложении нескольких сотен миллиардов, которые у нас есть, можно было бы многим помочь", - написал глава СП в статье для РБК.

В начале года Кудрин отметил неэффективность отмены налога на доходы для россиян с низкими доходами. По его словам, для борьбы с бедностью нужны более эффективные инструменты - это субсидии по признаку доходности на душу в семье.

Ранее президент сдвинул на шесть лет цель снизить вдвое бедность в России. Напомним, в майском указе Владимир Путин поставил задачу добиться двукратного снижения уровня бедности к 2024 году. В Минтруде оценили расходы на полное преодоление бедности в 800 млрд руб.

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Кудрин предложил увеличить поддержку бедного населения в России

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Теги: алексей кудрин, бедное население, фнб



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