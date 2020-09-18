Текслер продлил режим повышенной готовности до 4 октября

В Челябинской области режим повышенной готовности продлен до 4 октября. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Для граждан старше 65 лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции. Решение дает возможность продления больничных листов данной возрастной категории.

Напомним, за сутки в регионе у 78 человек подтвержден COVID-19. За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 15 тыс. 769 человек.