Реконструкция биатлонного комплекса имени Ишмуратовой в Златоусте начнется в октябре

Состояние лыжно-биатлонного комплекса им. Светланы Ишмуратовой в Златоусте оценила экспертная группа во главе с почетным вице-президентом Союза биатлонистов России Вадимом Мелиховым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минспорта.

Напомним, строительство лыжно-биатлонного комплекса ведется с 2014 года. Однако объект до сих пор не готов. В октябре 2019 года было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при строительстве лыжно-биатлонного комплекса. По обвинению в мошенничестве был задержан соучредитель ООО "Стройтранссоюз" Михаил Азаматов. По решению суда бизнесмен был заключен под стражу.

Губернатор Алексей Текслер посещал объект дважды - в августе 2019 года и сентябре 2020 года. Оказалось, что за год на объекте мало что изменилось – вентиляция не работает, полы гниют, все протекает. Глава региона поручил расторгнуть контракт с подрядчиком и предъявить ему судебные иски.

Специалисты из Москвы, осмотрев объект, отметили, что сам комплекс имеет большой потенциал и удобное географическое положение. Трасса не соответствует международным стандартам, поэтому ее нужно переделывать. Не соблюдены и вопросы логистики.

"Нет удобного выхода со стадиона для зрителей, то же самое с точками подъезда, которые не выдерживают никакой критики. Здесь же транспортный коллапс произойдет, если будут проводиться какие-то крупные всероссийские соревнования, я уже не говорю о международных", - отметил вице-президент Союза биатлонистов России Вадим Мелихов.

По его словам, на комплексе предстоит провести большой объем работ, требующий дополнительных финансовых вливаний.

Как сообщили в пресс-службе минспорта области, сейчас подготавливается сметная документация, чтобы определить, какой объем работ необходимо провести и какие средства на это потребуются.

"Уже в октябре планируется начать первые подготовительные работы", - отметили в ведомстве.