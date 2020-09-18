18 Сентября 2020
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Политика В России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин. (2020) | Фото: Дума ТВ

Володин предложил Бундестагу изучить участие спецслужб в истории с Навальным

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил коллегам из Бундестага обсудить, насколько в произошедшем с Алексеем Навальным замешаны их спецслужбы и чиновники.

По словам политика, после заявлений Европарламента можно говорить о том, что за провокацией с Навальным стоят спецслужбы иностранных государств.

Ранее Володин призвал Бундестаг поинтересоваться у канцлера Германии Ангелы Меркель о втягивании ФРГ в антироссийскую кампанию. Он подчеркнул, что ситуация вокруг Навального происходит на пике напряжения вокруг Белоруссии, с которой у России Союзный договор, пишет Regnum.

17 сентября депутаты Европарламента приняли резолюцию по России, призвав усилить санкции и принять европейский "акт Магнитского".

Также депутаты Европарламента предложили заморозить европейские счета фигурантов расследований Алексей Навального. Предполагается, что мера станет ответом на инцидент с блогером, который в ЕС считают отравлением, и нежелание российских властей его расследовать.

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Володин предложил Бундестагу изучить участие спецслужб в истории с Навальным

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Теги: вячеслав володин, алексей навальный, фрг



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