Володин предложил Бундестагу изучить участие спецслужб в истории с Навальным

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил коллегам из Бундестага обсудить, насколько в произошедшем с Алексеем Навальным замешаны их спецслужбы и чиновники.

По словам политика, после заявлений Европарламента можно говорить о том, что за провокацией с Навальным стоят спецслужбы иностранных государств.

Ранее Володин призвал Бундестаг поинтересоваться у канцлера Германии Ангелы Меркель о втягивании ФРГ в антироссийскую кампанию. Он подчеркнул, что ситуация вокруг Навального происходит на пике напряжения вокруг Белоруссии, с которой у России Союзный договор, пишет Regnum.

17 сентября депутаты Европарламента приняли резолюцию по России, призвав усилить санкции и принять европейский "акт Магнитского".

Также депутаты Европарламента предложили заморозить европейские счета фигурантов расследований Алексей Навального. Предполагается, что мера станет ответом на инцидент с блогером, который в ЕС считают отравлением, и нежелание российских властей его расследовать.