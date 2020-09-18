Губернатор Югры благословила мальков сибирского осётра, выпущенных в Обь

В Ханты-Мансийске губернатор Наталья Комарова в прямом эфире обсуждает реализацию в округе нацпроекта "Экология". В его рамках состоялся выпуск в Обь мальков сибирского осётра, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Сибирский осётр – "визитка" Югры. Глава Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Иван Матаев в прямом эфире показал выпуск мальков в Обь.

"Сегодня мы выпускаем более 8 тыс. особей осетра", - сказал Матаев, показывая одну из рыб.

В 2019 г. выпущено 4,2 млн, в этом году – 6,2 млн осетровых.

"Мы работаем по принципу "Граждане заказали – власти сделали". В округе все – рыбаки, водоёмы должны быть полны рыбы. Нужно не нанести вреда популяции и не допустить исчезновения. Важно найти такие решения, чтобы не было экологических проблем. Дай Бог, чтобы все мальки прижились. Вперёд", - сказала Комарова.

Напомним, онлайн-встрече по теме экологии проходит в Instagram Комаровой. Участниками прямого эфира стали автор флешмоба #СпасибоОгнеборцамЮгры, экоблогер Дарья Карпухина, инициатор проекта "90 кедров Югры" Ирина Логвиненко, эко-активист Станислав Панов, руководитель проекта "eco4U2" Елена Микишева и другие профильные специалисты.