В Москве за сутки выявили 805 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 5 905 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб.

В Москве суточный прирост составил 805. 17 сентября в столице было 730 случаев COVID-19.

В Петербурге за последние сутки зафиксировано 206 новых заболевших, в Ростовской области – 172, в Московской области – 165, Нижегородской – 161.

Всего в стране выявлено 1 091 186 заболевших на сегодняшний день.

Также за сутки зафиксировано 134 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 19 195 человек.

Выписано 5 339 человек. Всего число выздоровевших пациентов увеличилось до 901 207 человек.

Накануне в Кремле сообщили, что нет никаких оснований для слухов о том, что Россия якобы в ближайшее время вернется к режиму самоизоляции.

По словам пресс-секретаря президента РФ, своевременное проведение мобилизации отечественной системы здравоохранения позволяет спокойно относиться к новому росту числа инфицированных коронавирусом.