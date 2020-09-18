18 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Люди в медицинских масках (2020) | Фото: Накануне.RU

Число свердловчан, победивших COVID-19, перешло рубеж в 21 тысячу

Количество жителей Свердловской области, излечившихся от коронавируса достигло 21 тыс. 27 человек, включая 62 выписанных накануне. Всего в регионе зафиксировано 27 тыс. 554 случая заражения COVID-19.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе, за последние сутки лабораторно подтверждено еще 129 случаев, 61 из которых выявлен в Екатеринбурге. Остальные заболевшие являются жителями Ачитского городского округа, Березовского, Верхней Салды, Верх-Нейвинского, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Краснотурьинска, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Каменска-Уральского, Кушвы, Ирбита, Невьянска, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Североуральска, Серова, Сысертского и Тавдинского городских округов.

Из 88 госпитализированных в тяжелом состоянии, 78 находятся в реанимационных отделениях: 44 подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 369 пациентов, оценивается, как средняя степень тяжести. Сейчас они находятся в местных лечебных учреждениях под наблюдением специалистов.

Помимо этого, в регионе также было зафиксировано 10 новых случаев смерти, что увеличивает показатель до 559.

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Число свердловчан, победивших COVID-19, перешло рубеж в 21 тысячу

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Теги: Коронавирус, подтвержденный случай



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