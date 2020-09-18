В Челябинской области учредили премию за борьбу с COVID-19

В Челябинской области учредили новую премию за борьбу с COVID-19. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Премию будут вручать медицинским работникам областных государственных и муниципальных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь заболевшим COVID-19, а также внесших значительный вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией.

В этом году премию получат 100 медиков. Размер премии составляет 50 тысяч рублей.