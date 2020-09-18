Дополнительная судмедэкспертиза назначена по делу о смерти Тесака

По делу о гибели националиста Максима Марцинкевича (Тесака) назначена дополнительная экспертиза.

Как сообщил РИА Новости адвокат отца погибшего Алексей Михальчик, 17 сентября отцу позвонил судмедэксперт. По его данным, тело обследуют дополнительно для выявления причины смерти, это может занять примерно пять дней.

При этом ранее в Челябинске планировали выдать тело в ближайшее время.

Напомним, тело заключенного было обнаружено утром 16 сентября в камере СИЗО №3 Челябинска. В СК подтвердили, что в камере было обнаружено несколько предсмертных записок.

В Челябинск Тесак прибыл для дальнейшей пересылки в Москву. Ранее адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик заявил, что не верит в самоубийство. По его словам, Марцинкевича пытали и заставляли подписать явки с повинной за убийства.

Накануне официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила в интервью "Комсомольской правде", что националист Максим Марцинкевич (Тесак) незадолго до гибели чистосердечно признался в нескольких убийствах, совершенных с 2003 по 2007 годы.