Дополнительная судмедэкспертиза назначена по делу о смерти Тесака

18 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия В России
Максим Марцинкевич (2018) | Фото: nazaccent.ru

Дополнительная судмедэкспертиза назначена по делу о смерти Тесака

По делу о гибели националиста Максима Марцинкевича (Тесака) назначена дополнительная экспертиза.

Как сообщил РИА Новости адвокат отца погибшего Алексей Михальчик, 17 сентября отцу позвонил судмедэксперт. По его данным, тело обследуют дополнительно для выявления причины смерти, это может занять примерно пять дней.

При этом ранее в Челябинске планировали выдать тело в ближайшее время.

Напомним, тело заключенного было обнаружено утром 16 сентября в камере СИЗО №3 Челябинска. В СК подтвердили, что в камере было обнаружено несколько предсмертных записок.

В Челябинск Тесак прибыл для дальнейшей пересылки в Москву. Ранее адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик заявил, что не верит в самоубийство. По его словам, Марцинкевича пытали и заставляли подписать явки с повинной за убийства.

Накануне официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила в интервью "Комсомольской правде", что националист Максим Марцинкевич (Тесак) незадолго до гибели чистосердечно признался в нескольких убийствах, совершенных с 2003 по 2007 годы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Дополнительная судмедэкспертиза назначена по делу о смерти Тесака

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Тесак, Максим Марцинкевич



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.09.2020 15:58 Мск СКР: Марцинкевич незадолго до гибели чистосердечно признался в нескольких убийствах
Ранее 16.09.2020 20:26 Мск СКР сообщил о найденных предсмертных записках в камере националиста "Тесака"
Ранее 16.09.2020 16:20 Мск Прокуратура проведет проверку по факту смерти националиста "Тесака" в СИЗО Челябинска
Ранее 16.09.2020 13:22 Мск Адвокат "Тесака" заявил, что его подзащитного заставляли написать явку с повинной за убийства
Ранее 16.09.2020 13:20 Мск ФСИН подвердила смерть "Тесака"
Ранее 16.09.2020 12:26 Мск Тело националиста "Тесака" нашли в камере челябинского СИЗО

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети