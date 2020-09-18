Украинская сеть книжных магазинов собирается увеличить продажу русских книг

18 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В бывшем СССР Украина
книжный магазин, книги (2019) | Фото: Накануне.RU

Украинская сеть книжных магазинов собирается увеличить продажу русских книг

Украинская сеть книжных магазинов "Книгарня Є", которая принципиально делает упор на украиноязычную продукцию, признала невыгодность этой политики и собирается увеличить торговлю русскоязычными книгами. Об этом говорится в сообщении на сайте торговой сети.
Читайте также:

С момента основания в 2007 году сеть намеренно делала упор на украинской книге, которая составляла до 90% ассортимента. Себя они считают "надежным рынком сбыта украиноязычной продукции в искусственно монополизированной российскими структурами книжной среде". Но сейчас настало время подвести итоги, говорится в сообщении.

Сеть отмечает, что формирование книжного рынка - это задача государства, а не отдельной сети. И нужно признавать реалии: 50–70% в обороте крупных книжных сетей составляет русская книга (как импортируемая, так и изданная на Украине). Выпускать книги на русской языке гораздо выгоднее. И жители республики якобы вынуждены против своей воли покупать книги на русском языке.

"Нравится нам это положение вещей? Нет. В силах ли мы, как книготорговая сеть, изменить его? Нет. Можем ли мы игнорировать эту реальность? Нет. "Книгарня Є" вынуждена учитывать эти обстоятельства в планировании своей дальнейшей работы”, – говорится в заявлении сети.

В комментариях мнения ожидаемо разделились. Одни обвинили сеть в продажности, другие похвалили за адекватность.

По данным Книжной палаты Украины, в 2019 году в стране более чем вдвое выросли тиражи украиноязычных книг и брошюр, в то время как тираж русскоязычной продукции упал на 4%. Однако это количество изданных книг, а не проданных.

По данным Research & Branding Group, чаще всего, почти каждый день, читают жители Центра и Юга Украины (18% и 20%). На Западе больше всего тех, кто читает книги реже чем раз в год, - 9%. При этом на Западе и Юге 40% населения вообще не читают книг.

Эксперт Института общественных исследований Павел Вернивский пишет, что рынок русскоязычного читателя в 6 раз больше, чем украиноязычного, поэтому издание украинской книги невыгодно. При этом он оценивает последний в 40 млн человек, что является большим преувеличением. На Украине всего по статистике проживают 39 млн человек.

Напомним, Кабинет министров Украины намерен увеличить долю говорящих на мове до 75% к 2030 году, а также заставить не менее 80% жителей поверить в то, что мова - это их родной язык.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Украинская сеть книжных магазинов собирается увеличить продажу русских книг

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, книга, русский язык, мова



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети