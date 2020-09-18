Украинская сеть книжных магазинов собирается увеличить продажу русских книг

Украинская сеть книжных магазинов "Книгарня Є", которая принципиально делает упор на украиноязычную продукцию, признала невыгодность этой политики и собирается увеличить торговлю русскоязычными книгами. Об этом говорится в сообщении на сайте торговой сети.

С момента основания в 2007 году сеть намеренно делала упор на украинской книге, которая составляла до 90% ассортимента. Себя они считают "надежным рынком сбыта украиноязычной продукции в искусственно монополизированной российскими структурами книжной среде". Но сейчас настало время подвести итоги, говорится в сообщении.

Сеть отмечает, что формирование книжного рынка - это задача государства, а не отдельной сети. И нужно признавать реалии: 50–70% в обороте крупных книжных сетей составляет русская книга (как импортируемая, так и изданная на Украине). Выпускать книги на русской языке гораздо выгоднее. И жители республики якобы вынуждены против своей воли покупать книги на русском языке.

"Нравится нам это положение вещей? Нет. В силах ли мы, как книготорговая сеть, изменить его? Нет. Можем ли мы игнорировать эту реальность? Нет. "Книгарня Є" вынуждена учитывать эти обстоятельства в планировании своей дальнейшей работы”, – говорится в заявлении сети.

В комментариях мнения ожидаемо разделились. Одни обвинили сеть в продажности, другие похвалили за адекватность.

По данным Книжной палаты Украины, в 2019 году в стране более чем вдвое выросли тиражи украиноязычных книг и брошюр, в то время как тираж русскоязычной продукции упал на 4%. Однако это количество изданных книг, а не проданных.

По данным Research & Branding Group, чаще всего, почти каждый день, читают жители Центра и Юга Украины (18% и 20%). На Западе больше всего тех, кто читает книги реже чем раз в год, - 9%. При этом на Западе и Юге 40% населения вообще не читают книг.

Эксперт Института общественных исследований Павел Вернивский пишет, что рынок русскоязычного читателя в 6 раз больше, чем украиноязычного, поэтому издание украинской книги невыгодно. При этом он оценивает последний в 40 млн человек, что является большим преувеличением. На Украине всего по статистике проживают 39 млн человек.

Напомним, Кабинет министров Украины намерен увеличить долю говорящих на мове до 75% к 2030 году, а также заставить не менее 80% жителей поверить в то, что мова - это их родной язык.