В Прикамье ещё один депутат подхватил COVID-19

Депутат Добрянской думы Марк Коробов ушёл на больничный в связи с подтверждённым диагнозом коронавирус. О болезни парламентария сообщают местные telegram-каналы. Сообщается, что народный избранник находится на домашнем лечении, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Вчера стало известно, что COVID-19 подтверждён у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Сейчас тесты сдали все сотрудники администрации и правительства региона, контактировавшие с губернатором. Отметим, что 21 сентября в Прикамье должна была состояться инаугурация, однако теперь её, вероятно, перенесут на другой день.

Также инфекция была выявлена у депутата пермской гордумы Ильи Лисняка. Он госпитализирован. Летом от коронавируса лечились ещё два депутата пермской городской думы – Александр Филиппов и Владимир Плотников.