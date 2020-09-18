18 Сентября 2020
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Общество В России
потоп в Белом доме (2020) | Фото: t.me/rbc_news

Протекающую крышу Дома правительства отремонтируют за 5 млрд

На реконструкцию Белого дома на Краснопресненской набережной планируют выделить 5,27 миллиарда рублей в период с 2021 по 2023 год, сообщает РБК.

В 2022–2023 годах на эти цели предусмотрено почти 2 млрд рублей. При этом планировавшийся в текущем году 1 млрд рублей был переведен в резервный фонд из-за пандемии. Об объемах финансирования на 2021 год в проекте федерального бюджета не сообщается.

В пресс-службе правительства изданию сообщили о протечках в помещениях из-за разрушенного гидроизоляционного покрытия. Также ремонт необходим в связи с износом инженерных систем и аварийного состояния крыши.

В кабмине предоставили видео, объясняющее необходимость реконструкции. На кадрах с потолка правительственного гаража льются потоки воды, чиновники подходят к машинам под зонтами.

Накануне РБК сообщало, что правительство намерено выделить свыше 42 миллионов рублей на истребление ворон, оккупировавших крышу Белого дома.

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Протекающую крышу Дома правительства отремонтируют за 5 млрд

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Теги: дом правительства, реконструкция, ремонт, белый дом



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