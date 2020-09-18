На Южном Урале за сутки коронавирус выявили у 78 человек

В Челябинской области за сутки у 78 человек подтвержден COVID-19, в том числе у двух школьников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 15 тыс. 769 человек.

В настоящий момент в регионе 2 тыс. 947 заболевших. За сутки выписаны 28 человек, всего в регионе выздоровели 12 тыс. 339 пациентов.

В регионе на карантин закрыт один класс школы.

За прошедшие сутки умерло три человека, коронавирус у них был сопутствующим заболеванием. Это мужчины 48 и 70 лет и женщина 88 лет.