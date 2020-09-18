В Вологодской области появится первое в стране локальное производство сухих детских смесей полного цикла

Фабрику полного цикла по производству сухих молочных смесей для детей раннего возраста построят в Вологде.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, соглашение о сотрудничестве с компанией "Нестле" подписал губернатор Олег Кувшинников. Новый инвестиционный проект стоимостью 3,5 млрд руб. будет реализован на существующей площадке инвестора. Расширение производства позволит увеличить выпуск продукции и перейти к использованию российского сырья, при этом производственный цикл станет полным.

Проект предполагает реконструкцию и расширение производственных мощностей фабрики. Дополнительно будет создано 60 рабочих мест, увеличится доля использования отечественного сырья. Продукция фабрики будет выпускаться под брендом "NESTOGEN".

"Огромные инвестиции вкладываются компанией "Нестле" в локализацию производства именно на Вологодчине, что очень важно для региона. Еще в 2013 году проект строительства фабрики по производству детского питания первым в регионе получил статус приоритетного. Мы готовы оказать меры господдержки для реализации нового инвестпроекта, – сказал губернатор области Олег Кувшинников. – Благодарю руководство компании "Нестле" и министерство сельского хозяйства за выбор нашего региона в качестве базовой площадки для воплощения столь масштабного инвестпроекта".

"Детское питание – одна из важнейших для "Нестле" категорий. Строительство фабрики полного цикла – важный этап, который позволит нам полностью локализовать производство сухих детских смесей в России. Новый инвестиционный проект позволит удовлетворить растущую потребность россиян в высококачественном детском питании – одной из наиболее социально-значимых категорий, и будет отвечать нуждам общества", – отметил глава "Нестле" в регионе Россия и Евразия Марсиаль Роллан.

Производство детского питания является одним из ключевых и стратегических направлений в отрасли пищевой промышленности России. Особое внимание его развитию уделяет Правительство РФ и Совет Федерации. В настоящее время рынок потребления сухих детских смесей в стране оценивается на уровне 40 тысяч тонн, 50% этого объема производится на территории России. Чтобы повысить уровень локализации производств, в 2017 году Минсельхозом были расширены меры господдержки производителей детского питания, к льготному финансированию добавлено возмещение капитальных затрат в размере 20% от стоимости строительства объекта.

"С компанией "Нестле" мы давно ведем диалог о возможности создания предприятия по производству сухих детских смесей с высокой степенью локализации. И сегодня мы рады, что компания готова реализовать такой проект на территории Вологодской области, причем очень благодарны за степень локализации, предполагаемую проектом. Для нас важно развивать кооперацию между производителями конечной продукции и сырья, которые есть и на территории Вологодской области", – сказала заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.