Депутат пермской гордумы Илья Лисняк заболел коронавирусом
"Уже вторую неделю лежу, который день кашляю, третьи сутки не чувствую запахов. Ставлю личные температурные рекорды, по градусу угрожающе близкие к водке. В больнице с капельницами и уколами стало полегче, но все равно ничего радостного", — говорится в сообщении народного избранника.
По его словам, вместе с ним также "ковиднулись" несколько друзей.
Напомним, вчера вечером стало известно, что COVID-19 подтвердился у главы Пермского края Дмитрия Махонина.