Депутат пермской гордумы Илья Лисняк заболел коронавирусом

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Коронавирус подтвердили у депутата Пермской городской думы. Об этом сам парламентарий сообщил на своей странице в Facebook, предаёт корреспондент

"Уже вторую неделю лежу, который день кашляю, третьи сутки не чувствую запахов. Ставлю личные температурные рекорды, по градусу угрожающе близкие к водке. В больнице с капельницами и уколами стало полегче, но все равно ничего радостного", — говорится в сообщении народного избранника.

По его словам, вместе с ним также "ковиднулись" несколько друзей.

Напомним, вчера вечером стало известно, что COVID-19 подтвердился у главы Пермского края Дмитрия Махонина.