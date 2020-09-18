В России может появиться студенческий капитал

Депутаты Госдумы предложили ввести студенческий капитал и выдавать выпускникам вузов 500 тысяч рублей, а выпускникам средних специальных учебных учреждений – в два раза меньшую сумму.

Соответствующий законопроект разработал замруководителя фракции "Справедливая Россия" Федот Тумусов, сообщает РИА Новости.

По его словам, выпускники зачастую покидают вузы "без ничего", поэтому стоит рассмотреть возможность выплат им "подъемных", как в советское время.

Претендовать на студенческий капитал смогут учащиеся очных отделений, получающие образования данного уровня впервые.

Использовать студкапитал можно будет после получения диплома и на ограниченные цели, среди которых аренда жилья, оплата проезда или открытие бизнеса.