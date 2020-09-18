18 Сентября 2020
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Общество Пермский край
(2018) | Фото: пресс-служба губернатора пермского края

В Прикамье может появиться субсидированный рейс Пермь – Барселона

Власти Пермского края изучают возможность открытия субсидируемых авиарейсов в Барселону, Волгоград и Челябинск. В рамках системного часа по развитию строительной и дорожной инфраструктуры речь шла как о существующих рейсах, так и о тех, которые предлагается поддержать с нового года, сообщили Накануне.RU в краевом правительстве.
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Первый рейс, на который могут выделить субсидии из бюджета края, – Пермь – Барселона. Министерство транспорта и авиакомпаниями прорабатывают вопрос открытия полётов. Предполагается, что вылеты будут осуществляться дважды в неделю на самолётах "Boing-737-800" вместимостью 189 пассажиров. Примерная цена билета – 13-16 тыс. руб. в одну сторону.

"Здорово, если у нас будет возможность путешествовать прямо из Перми, минуя Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург. Я​ поручил минтрансу просчитать потенциальную загрузку данного направления. Также необходимо проработать вопрос субсидирования маршрута с потенциальными авиакомпаниями, чтобы определить размер поддержки из бюджета", – сказал во время "часа" губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Аэропорт "Большое Савино" в Перми(2020)|Фото: Правительство Пермского края

Второй предложенный для софинансирования рейс – Пермь – Волгоград. Он предполагает 86 рейсов в год по два в неделю на самолётах типа "CRJ-200" – это​ семейство региональных пассажирских реактивных​ лайнеров, рассчитанных на 50 мест.​

Софинансировать полностью предложено только полёты в осенне-зимний период. С 1 мая по 31 августа один из еженедельных вылетов будет субсидироваться, второй – выполняться на коммерческой основе. Уже​ получено предварительное согласие от Волгоградской области в части софинансирования перелётов из Волгограда в Пермь. Сегодня из Перми в Волгоград можно добраться только поездом через Москву.​ Ближайший к Перми аэропорт, откуда можно улететь в Волгоград, расположен в Уфе.

Третий маршрут, который предлагается поддержать, – межрегиональный, из Перми в Челябинск. Рейсы планируется выполнять два раза в неделю на воздушных судах типа "CRJ-200", как и в Волгоград. Билет до Челябинска при этом обойдется в 3,2 тыс. руб. Софинансирование планируется осуществлять на паритетных условиях с Челябинской областью. Для сравнения, проезд от Перми до Челябинска на поезде обойдется примерно в 1,7 тыс. руб. за поездку длиной в 10 часов. На самолёте оно сократится до часа.

На 2021 год запланированы субсидированные рейсы по привычным направлениям: Казань, Самара, Калининград, Новосибирск, Нижний Новгород, Краснодар, Сургут, Уфа, Тюмень, Минеральные Воды. Из международных – Пермь – Прага.

В 2020 г. краевой минтранс субсидирует из бюджета Пермского края 11 авиарейсов: 10 внутренних и один международный. Договоры и соглашения заключены с "ЮВТ АЭРО" (Самара, Казань, Калининград),​ "Авиакомпания "Сибирь" (Новосибирск), "Авиакомпания "АЗИМУТ" (Минеральные Воды, Нижний Новгород, Краснодар), "ЮТэйр" (Сургут, Уфа, Тюмень) и "Уральские авиалинии" (Прага). Сумма субсидий, по данным на 1 сентября, составила 91,6 млн руб. Из них 67,6 млн руб. – региональные рейсы, 24 млн руб. – рейсы в Прагу. За восемь месяцев года этими маршрутами воспользовались 25,6 тыс. пассажиров.

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В Прикамье может появиться субсидированный рейс Пермь – Барселона

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Теги: Пермь - Барселона, субсидированный рейс, Дмитрий Махонин



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