18 Сентября 2020
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Экономика Центральный ФО В России
Константин Бабкин, МЭФ (2020) | Фото: пресс-служба МЭФ

Константин Бабкин приглашает принять участие в работе МЭФ по теме преодоления безработицы

24 сентября состоится заседание Московского экономического форума, посвящённое теме "Безработица в России: кто виноват и что делать?".

Председатель МЭФ Константин Бабкин рассказал, что на мероприятии будут обсуждаться вопросы возможности перезапуска отечественной экономики, промышленности и сельского хозяйства.

Заседание форума пройдёт в онлайн-режиме, и известный промышленник предлагает всем присоединиться к дискуссии.

В июле Московский экономический форум собирался также онлайн, чтобы обсудить развитие экономики в условиях пандемии и низких цен на нефть.

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Константин Бабкин приглашает принять участие в работе МЭФ по теме преодоления безработицы

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Теги: МЭФ Бабкин, экономика, безработица



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