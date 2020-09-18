Константин Бабкин приглашает принять участие в работе МЭФ по теме преодоления безработицы

24 сентября состоится заседание Московского экономического форума, посвящённое теме "Безработица в России: кто виноват и что делать?".

Председатель МЭФ Константин Бабкин рассказал, что на мероприятии будут обсуждаться вопросы возможности перезапуска отечественной экономики, промышленности и сельского хозяйства.

Заседание форума пройдёт в онлайн-режиме, и известный промышленник предлагает всем присоединиться к дискуссии.

В июле Московский экономический форум собирался также онлайн, чтобы обсудить развитие экономики в условиях пандемии и низких цен на нефть.