Школьников на Уралмаше перевели на дистанционку: школу залило кипятком

Учащиеся МБОУ СОШ №72 на Уралмаше в Екатеринбурге переходят на дистанционное обучение на неопределенный срок из-за аварии в системе отопления.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, авария произошла утром на четвертом этаже – прорвало батарею. Поскольку инцидент случился в стенах школы, ЕТК не имеет к нему какого-либо отношения и устранять проблему будет организация, с которой сотрудничает учебное учреждение.

Напомним, что в Свердловской области продолжается старт отопительного сезона. В уральской столице уже подключено свыше 800 домов, а также многие учебные и дошкольные учреждения.