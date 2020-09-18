В Челябинской области глава района скончался от коронавируса
Глава Пластовского района Александр Неклюдов умер от ковидной пневмонии.
Неклюдову было 67 лет.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, болезнь поразила большую часть легких.
"Две недели врачи Челябинской областной клинической больницы № 3 боролись за его жизнь, но коварная болезнь оказалась сильней", - говорится в сообщении.
Пост главы Пластовского района он занимал с 2005 г. До этого избирался председателем Пластовского горисполкома (1985 г.), а затем главой Пласта.
"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил родственникам Александра Васильевича Неклюдова свои соболезнования, отметив высокие личные и профессиональные качества покойного, авторитет и уважение, которым он заслуженно пользовался у пластовчан и в целом у жителей Южного Урала", - сообщили в пресс-службе главы региона.