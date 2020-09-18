18 Сентября 2020
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"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

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Происшествия Челябинская область
глава Пластовского района Александр Неклюдов (2020) | Фото: plastrayon.ru

В Челябинской области глава района скончался от коронавируса

Глава Пластовского района Александр Неклюдов умер от ковидной пневмонии.

Неклюдову было 67 лет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, болезнь поразила большую часть легких.

"Две недели врачи Челябинской областной клинической больницы № 3 боролись за его жизнь, но коварная болезнь оказалась сильней", - говорится в сообщении.

Пост главы Пластовского района он занимал с 2005 г. До этого избирался председателем Пластовского горисполкома (1985 г.), а затем главой Пласта.

"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил родственникам Александра Васильевича Неклюдова свои соболезнования, отметив высокие личные и профессиональные качества покойного, авторитет и уважение, которым он заслуженно пользовался у пластовчан и в целом у жителей Южного Урала", - сообщили в пресс-службе главы региона.

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В Челябинской области глава района скончался от коронавируса

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Теги: Александр Неклюдов, глава Пластовского района, коронавирус, болезнь,



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