В Челябинской области глава района скончался от коронавируса

Глава Пластовского района Александр Неклюдов умер от ковидной пневмонии.

Неклюдову было 67 лет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, болезнь поразила большую часть легких.

"Две недели врачи Челябинской областной клинической больницы № 3 боролись за его жизнь, но коварная болезнь оказалась сильней", - говорится в сообщении.

Пост главы Пластовского района он занимал с 2005 г. До этого избирался председателем Пластовского горисполкома (1985 г.), а затем главой Пласта.

"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил родственникам Александра Васильевича Неклюдова свои соболезнования, отметив высокие личные и профессиональные качества покойного, авторитет и уважение, которым он заслуженно пользовался у пластовчан и в целом у жителей Южного Урала", - сообщили в пресс-службе главы региона.