Белгородский губернатор уходит в отставку. Преемником называют экс-главу мусорной госкомпании

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко принял решение досрочно уйти в отставку, сообщает его пресс-служба.

Савченко, который возглавлял регион с 1993 года, сообщил чиновникам областного правительства, что уже написал заявление о досрочном сложении полномочий губернатора на имя президента.



Ранее он был избран депутатом Белгородской облдумы, в качестве представителя которой намерен стать членом Совета Федерации.

Савченко также представил чиновникам Дениса Буцаева, который 17 сентября был назначен первым заместителем губернатора.

Местных СМИ сообщают, что Буцаев может сменить Савченко на посту главы Белгородской области до выборов в 2021 году.

Денис Буцаев был главой Российского экологического оператора (РЭО). Эту должность он занимал менее года, покинул пост в ноябре 2019 года.

Накануне.RU рассказывало, что Буцаев публично жаловался на неплатежи населения за "мусорную реформу" в пределах 25-30% от ежемесячных счетов, при этом бизнес не платит, по мнению экс-руководителя "РЭО", 60-70%. Эти данные вызвали резкую критику, в том числе председателя комитета по экологии Госдумы Владимира Бурматова.

Савченко был губернатором Белгородской области с 18 декабря 1993 года по 17 сентября 2020 года (временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области с 11 октября по 18 декабря 1993 и с 16 июня по 14 октября 2012).

Является лидером среди всех занимающих и занимавших пост главы российского региона (более 27 лет, 6 сроков подряд).