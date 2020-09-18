18 Сентября 2020
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Политика Центральный ФО В России
Евгений Савченко (2013) | http://spletni-v.ru

Белгородский губернатор уходит в отставку. Преемником называют экс-главу мусорной госкомпании

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко принял решение досрочно уйти в отставку, сообщает его пресс-служба.

Савченко, который возглавлял регион с 1993 года, сообщил чиновникам областного правительства, что уже написал заявление о досрочном сложении полномочий губернатора на имя президента.

Ранее он был избран депутатом Белгородской облдумы, в качестве представителя которой намерен стать членом Совета Федерации.

Савченко также представил чиновникам Дениса Буцаева, который 17 сентября был назначен первым заместителем губернатора.

Денис Буцаев(2019)|Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Местных СМИ сообщают, что Буцаев может сменить Савченко на посту главы Белгородской области до выборов в 2021 году.

Денис Буцаев был главой Российского экологического оператора (РЭО). Эту должность он занимал менее года, покинул пост в ноябре 2019 года.

Накануне.RU рассказывало, что Буцаев публично жаловался на неплатежи населения за "мусорную реформу" в пределах 25-30% от ежемесячных счетов, при этом бизнес не платит, по мнению экс-руководителя "РЭО", 60-70%. Эти данные вызвали резкую критику, в том числе председателя комитета по экологии Госдумы Владимира Бурматова.

Савченко был губернатором Белгородской области с 18 декабря 1993 года по 17 сентября 2020 года (временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области с 11 октября по 18 декабря 1993 и с 16 июня по 14 октября 2012).

Является лидером среди всех занимающих и занимавших пост главы российского региона (более 27 лет, 6 сроков подряд).

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Белгородский губернатор уходит в отставку. Преемником называют экс-главу мусорной госкомпании

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Теги: евгений савченко, денис буцаев, белгородская область



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