18 Сентября 2020
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Политика В России
Владимир Путин, &quot;Единая Россия&quot; (2019) | Фото: kremlin.ru

«Единая Россия» выставит на выборы 80 региональных групп

Партия "Единая Россия" определилась с общими принципами формирования списков своих кандидатов к выборам в Госдуму.

"ЕР" планирует разделить свой федеральный список на 80 региональных групп. В такой ситуации политики крупных регионов захотят показать высокие результаты, а кандидаты небольших субъектов будут демотивированы, так как их шансы на получение мандатов упадут, считают эксперты.

Список одномандатников обновится примерно наполовину: сто депутатов могут, по партийным оценкам, рассчитывать на переизбрание.

Количество региональных групп влияет и на распределение мандатов. Вначале места получают те, кто входит в общефедеральную часть списка. Оставшиеся места в Госдуме распределяются по региональным группам. Чем больше голосов избирателей получила та или иная группа, тем больше ей причитается мандатов, пишет "Коммерсант".

По мнению политолога, директора Центра политологических исследований Финансового университета Павла Салина, выборы в нижнюю палату парламента имеют свою специфику, и понадобится более гибкий подход - где-то нужно явку "сушить" для партии власти, где-то наоборот ее поднимать. Здесь особо интересно, как на итоги выборов отреагирует парламентская оппозиция, КПРФ и ЛДПР в первую очередь.

"Парламентские оппозиционные партии, которые призывали электорат прийти в последний день голосования, могут набраться сил и найти ресурсы для того, чтобы заниматься партийной организацией три дня и будут защищать свои результаты три дня. Готовы ли они бороться за свои права или не готовы? Сегодня власть может праздновать свой успех, но я бы не обольщался по одной простой причине - то, как проходили выборы, не способствует росту доверия к выборной системе, и в принципе возникает вопрос, если так дальше все будет происходить, повторим ли мы когда-нибудь судьбу Белоруссии, где объявили более 80% за Лукашенко, и понятно, что после этого было?" - отмечает Калачев.

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«Единая Россия» выставит на выборы 80 региональных групп

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Теги: Единая Россия, Госдума, выборы



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