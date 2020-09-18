В России изменили правила приема студентов в вузы

Минобрнауки России утвердило порядок приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Новые правила вступят в силу с 2021/22 года. Разрешено проводить единый конкурс по нескольким родственным специальностям или направлениям, что позволит отобрать наиболее подготовленных абитуриентов, а затем провести их профилизацию после первого или второго курса.

Также высшие учебные заведения смогут устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору, например по физике и информатике. При этом поступающий сможет представить результат ЕГЭ по одному из этих предметов по своему усмотрению.

Для учебных заведений это означает увеличение числа абитуриентов для отбора лучших, для абитуриентов — расширение возможностей поступления с различным набором результатов ЕГЭ.

Также вузы будут самостоятельно устанавливать вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на базе среднего профессионального и высшего образования и устанавливать максимальное количество специальностей и направлений подготовки, по которым абитуриент вправе участвовать в конкурсе, — не менее двух и не более десяти, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, академические стипендии в России в предстоящем году будут проиндексированы на 3,7%, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета.

Стипендии ежегодно индексируются на прогнозный уровень инфляции, следует из документа. В 2022 и 2023 годах ее планируется проиндексировать на 4%. Средняя академическая стипендия в сентябре 2019 года составляла 2 тыс. 980 руб.