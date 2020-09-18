Поведение школьного хулигана в Екатеринбурге заинтересовало следственные органы

Следственным отделом по Верх-Исетскому району Екатеринбурга организована доследственная проверка после сообщений о конфликтном поведении школьника.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, он нарушил права учеников и учителей. Кроме того, в следственных органах заявили об отсутствии надлежащей реакции на это со стороны руководства школы.

Следователи опрашивают очевидцев, преподавательский состав и руководство школы.

Ранее СМИ сообщили, что в школе № 74 ученик третьего класса терроризирует учеников, угрожает им расправой, тычет в них карандашами, забирает вещи, материться, дерется и срывает уроки. Однажды он принес в школу нож. По этой причине дети боятся ходить в школу.