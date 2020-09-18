18 Сентября 2020
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Наука и техника За рубежом
МКС Международная космическая станция (2011) | Фото:kushnerov.com

На МКС произошла утечка аммиака

На Международной космической станции произошла утечка аммиака.

Инцидент произошел на американском сегменте. По данным "Роскосмоса", утечка незначительна и не влияет на безопасность станции. Место утечки уже удалось локализовать. Аналогичная утечка на американском сегменте была зафиксирована в 2017 году. Устранять ее пришлось во время выхода в открытый космос, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в августе на Международной космической станции обнаружена небольшая утечка воздуха.

Для организации контроля давления в модулях американского сегмента, члены экипажа станции перешли в модуль "Звезда", где пробыли три дня.

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На МКС произошла утечка аммиака

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Теги: МКС, космос



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