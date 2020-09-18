На МКС произошла утечка аммиака

На Международной космической станции произошла утечка аммиака.

Инцидент произошел на американском сегменте. По данным "Роскосмоса", утечка незначительна и не влияет на безопасность станции. Место утечки уже удалось локализовать. Аналогичная утечка на американском сегменте была зафиксирована в 2017 году. Устранять ее пришлось во время выхода в открытый космос, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в августе на Международной космической станции обнаружена небольшая утечка воздуха.

Для организации контроля давления в модулях американского сегмента, члены экипажа станции перешли в модуль "Звезда", где пробыли три дня.