Новак выразил уверенность в постройке "Северного потока-2"

Российский проект газопровода "Северный поток-2" будет реализован до конца.

Об этом сообщил глава Минэнерго России Александр Новак. По его словам, газопровод уже находится в высокой степени готовности. "…Проект, который позволит создать инфраструктуру на многие десятилетия вперед", - сказал министр.

По словам Новака, спрос на газ восстанавливается после падения. По его словам, газ будет основным источником в балансе энергопотребления, сообщает ТАСС.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что позиция Берлина по "Северному потоку - 2" может зависеть от дальнейших шагов России по инциденту с Алексеем Навальным.

При этом еще 1 сентября Меркель заявляла, что "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на действующие и возможные новые санкции со стороны США. На следующий день в немецком правительстве заявили, что Навальный был отравлен.