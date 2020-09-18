Лукашенко назвал Тихановскую "гуайдихой"

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко сравнил бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую с оппозиционным лидером Венесуэлы Хуаном Гуайдо.

По словам главы государства, его оппоненты попытались применить несколько этапов сценария для его свержения, среди которых взятие штурмом Дворца независимости в Минске и внешнеполитическое давление.

"Соседние страны отказываются признавать результаты выборов и по венесуэльскому сценарию нашли "гуайдиху", ни то Гуайдо и объявили ее президентом", — заявил Лукашенко.

"Выборы состоялись и они законные",— отметил президент, пишет "Коммерсант".

Тем временем, европейский парламент принял резолюцию о ситуации в Белоруссии, в которой содержится требование санкций против президента Александра Лукашенко, его силового аппарата, а также россиян, оказывающих поддержку белорусскому режиму.

Кроме того, евродепутаты не признали справедливыми состоявшиеся в Белоруссии 9 августа президентские выборы и призвали к проведению новых.