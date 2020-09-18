Одобрены субсидии аэропортам на 8,67 млрд рублей

Росавиация одобрила аэропортам страны субсидии на 8,67 млрд руб.

Воздушным гаваням будут компенсированы расходы во время эпидемии коронавируса. По состоянию на 1 сентября, за субсидиями обратились 108 компаний-операторов, подавшие заявлений на компенсацию на 9,10 млрд руб. Всего на помощь аэропортам выделено 10,9 млрд руб., пишет "Коммерсант".

Напомним, в мае председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении субсидий российским аэропортам. Деньги выделяются из резервного фонда по поручению президента Владимира Путина. Средства могут быть использованы на выплату зарплат сотрудникам, за исключением представителя руководящего состава и советов директоров. Кроме того, субсидии разрешается тратить на уплату страховых взносов, содержание, ремонт и эксплуатацию зданий, оборудования, транспорта.