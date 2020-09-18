Стипендии в следующем году повысится на 3,7%

Академические стипендии в России в предстоящем году будут проиндексированы на 3,7%, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета.

Стипендии ежегодно индексируются на прогнозный уровень инфляции, следует из документа. В 2022 и 2023 годах ее планируется проиндексировать на 4%. Средняя академическая стипендия в сентябре 2019 года составляла 2 тыс. 980 руб., сообщает ТАСС.

Напомним, с 1 января 2020 года расширился перечень освобождаемых от НДФЛ доходов граждан, но вместо снижения налогового бремени для широкого круга россиян с небольшим уровнем доходов, список носит весьма ограниченный характер, в него включена, например материальная помощь студентам, аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам до 4 тыс. руб. за календарный год,