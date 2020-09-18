Медведев прокомментировал намерение Польши арестовать российских авиадиспетчеров

Зампред Совбезопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал намерение Польши арестовать российских авиадиспетчеров, которые работали в 2010 году в аэропорту Смоленска, где рухнул самолет с польским президентом на борту.

По его словам, арест или выдача российских граждан невозможны. "Польским властям следует прекратить набившие оскомину спекуляции на тему катастрофы. Тем более что они преследуют очевидно аморальные цели — в очередной раз консолидировать свой электорат на почве пещерной русофобии",— написал Медведев в Facebook.

Напомним, польская Генпрокуратура намерена инициировать процедуру ареста трех российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска в день крушения самолета Ту-154 с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году.

Как заявила пресс-секретарь ведомства Эва Бялик, обвинения диспетчеров касаются "умышленного провоцирования авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей".

Самолет Ту-154М разбился при заходе на посадку 10 апреля 2010 года. В результате погибли восемь членов экипажа и 88 пассажиров, в том числе президент Польши Лех Качиньский.