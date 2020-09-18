Лукашенко закрыл границы с Литвой и Польшей

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что закрываются границы с Литвой и Польшей.

Также, по его словам, будет усилена граница с Украиной. "Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть госграницу с запада — с Литвой и Польшей", - сказал глава государства.

Также Лукашенко обратился к народам Литвы, Польши и Украины: "остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне", сообщает РБК.

Тем временем, европейский парламент принял резолюцию о ситуации в Белоруссии, в которой содержится требование санкций против президента Александра Лукашенко, его силового аппарата, а также россиян, оказывающих поддержку белорусскому режиму.

Кроме того, евродепутаты не признали справедливыми состоявшиеся в Белоруссии 9 августа президентские выборы и призвали к проведению новых.