Кремль: оснований для слухов о возобновлении режима самоизоляции нет

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что нет никаких оснований для слухов о том, что Россия якобы в ближайшее время вернется к режиму самоизоляции.

По словам пресс-секретаря президента РФ, своевременное проведение мобилизации отечественной системы здравоохранения позволяет спокойно относиться к новому росту числа инфицированных коронавирусом.

Как отметил Песков, работа осуществлялась под строгим контролем и при координации с правительственным штабом, сообщает ТАСС.

Тем временем, в российских аптеках допущен к продаже один из двух первых препаратов против коронавирусной инфекции. Приобрести "Коронавир" для амбулаторного лечения можно будет только по рецепту. До этого препарат применялся только в стационарах.