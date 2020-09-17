В России могут ввести НДФЛ в 15% на доходы свыше 5 миллионов рублей

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин направил в профильный комитет поправки в налоговое законодательство, которые были внесены правительством Российской федерации. В проекты бюджетообразующих законов также входит установка НДФЛ в 15% на доходы, превышающие 5 млн руб. в год. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Госдумы.

"Поступившие законопроекты носят бюджетообразующий характер и будут рассмотрены Государственной Думой в приоритетном порядке", - отметил Вячеслав Володин.

Изменения планируется ввести в начале 2021 г., а поступившие в бюджет средства, по инициативе президента РФ, будут адресно направлены на лечение детей, страдающих орфанными заболеваниями. Согласно расчетам, эта сумма составит порядка 60 млрд руб.

"Это справедливое решение. Уверен, что общество его поддержит, - подчеркнул Вячеслав Володин. - В том числе и те, чьи доходы будут облагаться этим налогом, воспримут его с пониманием".