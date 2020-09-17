Оперштаб: Медики ГКБ №40 получат дополнительные выплаты по коронавирусу

Оставшиеся без стимулирующих коронавирусных премий сотрудники нейрохирургического корпуса городской больницы №40 в Екатеринбурге, получат деньги уже в сентябре. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном оперштабе.

"Нейрохирургический корпус Городской клинической больницы №40 был перепрофилирован для работы с COVID-19 и пневмониями в середине июля 2020 года. И региональные, и федеральные выплаты за тот период, в который подразделение работало как инфекционный стационар, перечислены в полном объеме в соответствии с поданной заявкой. Действительно, в дополнение к направленной ранее заявке была сформирована еще одна с уточнениями, которая также будет удовлетворена в сентябре. Причин для беспокойства здесь нет. Во всех случаях сотрудники могут получить разъяснения у руководства медучреждения или по номеру "горячей линии" областного Минздрава", - пояснили в оперативном штабе.

Напомним, еще летом отделение нейрохирургии было перепрофилировано для госпитализации зараженных COVID-19 и вернулось к профильному лечению только 5 августа. При этом в нейрохирургии по-прежнему долечивались пациенты с подтвержденным диагнозом. Несмотря на вышеуказанные обстоятельства, сотрудники отделения получили стимулирующие выплаты только за один месяц (июль), вместо трех положенных.