17 Сентября 2020
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Политика В России
совет законодателей, Совет Федерации (2018) | Фото: /council.gov.ru

Порядка 20 новых сенаторов войдут в Совет Федерации по итогам выборов

По итогам прошедших накануне выборов в верхнюю палату Совфеда войдет порядка 20 новых членов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко.

Также по его словам, часть членов палаты, покидающая парламент не участвовали в избирательном процессе, а кого-то не было в сенаторском списке избранных губернаторов.

Напомним, 13 сентября выборы прошли в 83 регионах РФ, а 11 и 12 были организованы дни для досрочного голосования. В Татарстане, Пензенской, Курской и Ярославской областях прошли довыборы депутатов Госдумы. Выборы в ЗакСО прошли еще в 11 регионах. В 18 - прямые выборы высших должностных лиц.

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Порядка 20 новых сенаторов войдут в Совет Федерации по итогам выборов

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Теги: Совфед, парламент, выборы, сенаторы



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