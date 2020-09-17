У главы Прикамья подтвердился коронавирус

Глава Пермского края Дмитрий Махонин все же оказался в списке зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора. По их сведениям, болезнь у главы региона протекает в легкой форме и сейчас он проходит стандартное лечение.

Напомним, что накануне Дмитрий Махонин ушел на больничный с признаками ОРВИ. После этого у губернатора были взяты анализы, определили иммуноглобулин и сделали КТ. По прошествии суток из референс-лаборатории Роспотребнадзора пришел ответ с положительным результатом на COVID-19. После этого глава региона сразу был госпитализирован с целью обеспечения изоляции и безопасности окружающих.

Инаугурация губернатора Пермского края Дмитрия Махонина должна состояться 21 сентября, в 9.30. Пока мероприятие в списке губернатора, однако в зависимости от состояния Махонина мероприятие могут перенести.