Справку об отсутствии заболевания у ребенка теперь выдают и садики Екатеринбурга

Медицинские работники детских садов Екатеринбурга теперь также могут проводить осмотр детей и выдавать справки об отсутствии болезни. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе горздрава. Накануне подобное решение уже было принято касательно школьных учреждений города.

"В настоящее время в городе Екатеринбурге наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ и регистрируются отдельные случаи заболеваемости COVID-19 у детей. С началом учебного года повышенная настороженность со стороны родителей и педагогов вызвала массовое обращение за медицинской помощью в детские поликлиники. Пиковое время для обращения – утро понедельника. Для решения сложившейся ситуации в управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга проведено межведомственное совещание с главными врачами муниципальных медицинских учреждений, врачами школьно-дошкольных отделений. Было отмечено, что в вопросах оказания медицинской помощи детям в школьных и дошкольных образовательных учреждениях, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, необходимо руководствоваться уже утвержденными санитарными правилами, которые действуют с 29.12.2010 № 189 (СанПиН 2.4.2.2821-10), от 15.05.2013 № 26 (СанПиН 2.4.1.3049-13), а также временными санитарными правилами от 30.06.2020 №16 (СП 3.1/2.4.3598-20)", - сообщили в ведомстве.

Таким образом, справки об отсутствии болезни могут выдавать и медики школьных и дошкольный образовательных учреждений. Также принято решение, что, если ребенок заболел дома, родители не должны отправлять его у школу или детсад, а вызвать врача на дом, позвонив в колл-центр (контакт-центр) поликлиники. В таком случае к ребенку приезжает врач, либо его направляют в кабинет неотложной помощи, которые работают всю неделю, включая выходные и праздничные дни: в субботу и воскресенье с 8.00 до15.00, а с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00. Уже после выздоровления ребенок получит справку, с которой и приходит в образовательную организацию и ДОУ.

"Если ребенок не посещал школу несколько дней, у него отсутствуют признаки ОРВИ и родители с детьми не обращались за медицинской помощью в поликлиники, то он может посещать школу или садик без справки о состоянии здоровья. Медики в данном случае руководствуются санитарными правилами, в которых не предусмотрена выдача подобных справок", – сообщили в пресс-службе.

Напомним, пресс-секретарь администрации Анатолий Карманов сообщил, что в администрации Екатеринбурга прорабатываются пути решения проблемы длинных очередей в поликлиниках муниципалитета. Одним из вариантов может стать выдача справок о болезни учеников прямо в медкабинетах школ.