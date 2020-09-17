В Перми арестован третий фигурант дела о хищении выделенных на зоопарк денег

Свердловский райсуд Перми до 1 ноября арестовал третьего фигуранта дела о хищении средств, выделенных на строительство зоопарка, - ведущего инженера по надзору за строительством "Управления капитального строительства Пермского края", сообщили Накануне.RU в инстанции.

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Злоумышленник обвиняется в мошенничестве, совершенномв составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. По версии следствия, преступление в ноябре 2017 – сентябре 2019 гг. совершили гендиректор краевого "Управления капстроительства" Дмитрий Левинский, ведущий инженер организации по надзору за строительством, руководитель проекта АО "РЖДстрой" Илья Козырев, коммерческий директор ООО Фирма "СТУЗ" и иные неустановленные лица. Они составили фальшивые документы о приёмке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат в рамках строительства зоопарка в Перми. Фамилию арестованного сегодня сотрудника "УКС" в суде не называют, однако, по данным ТАСС, речь идёт о Виталии Габове.

Напомним, МВД по Пермскому краю расследует уголовное дело о мошенничестве при строительстве зоопарка. Изначально сумма ущерба оценивалась следователями в 129 млн руб., затем она выросла до 600 млн руб.

Ранее в управлении капитального строительства Пермского края, а также в пермском офисе компании-подрядчика строительства, "РЖДстрой" прошли обыски. Аналогичные мероприятия якобы прошли по местам жительства директора управления и руководителя проекта строительства пермского зоопарка от "РЖДстрой". Уголовное дело в августе возбудили полицейские. По версии следствия, похищенные 130 млн руб. выделили на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ второго этапа первой очереди строительства зоопарка. Соответствующий контракт краевое управление капстроительства и подрядчик подписали в прошлом году. В итоге подрядчик якобы составил акты выполненных работ и справки об их стоимости, а сотрудники УКСа подписали эти документы. При этом в них содержались заведомо недостоверные сведения об объеме и стоимости работ. Одни объекты не были построены вовсе, к другим не были подведены инженерные сети. В рамках расследования, помимо руководителя проекта строительства зверинца от организации "РЖДстрой" Ильи Козырева, арестован экс-глава УКС Прикамья Дмитрий Левинский.

Добавим, по словам тогдашнего губернатора края Максима Решетникова, "зоопарк все равно будет достроен".

22 июля Свердловский районный суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении финансового директора субподрядчика строительства, ООО "Фирма "СТУЗ" Артёма Юрьева. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Как сообщает "Ъ", по данным силовиков, он может находиться в США. Следствие намерено добиваться его объявления в международный розыск по линии Интерпола.