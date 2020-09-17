Текслер призвал "Мечел" ускорить мероприятия по снижению выбросов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал руководство ПАО "Мечел" ускорить выполнение мероприятий по снижению выбросов вредных вещества в рамках четырехстороннего соглашения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, "Мечел" занимает первое место по объему валовых выбросов в атмосферу Челябинска среди всех промышленных предприятий (в прошлом году на его долю приходилось 57% выбросов). В рамках соглашения компания должна реализовать 17 мероприятий по снижению выбросов, объем инвестиций составит порядка 11 млрд руб.

В результате к 2024 г. выбросы "Мечел-Кокса" должны быть снижены до 22,5%, Челябинского металлургического комбината – до 16%. Губернатор поставил задачу сделать это до 2023 года.

"Я прошу ускорить ряд мероприятий и завершить их не в 2024 году, а не позже 2023 года. Появились дополнительные мероприятия, поэтому предлагаю заключить новое соглашение с регионом, где прописать дополнительные задачи: в частности, закрыть проблему "рыжего дыма", провести реконструкцию газоочистки электродуговой печи электросталеплавильного отделения конвертерного цеха – это самый большой источник так называемого рыжего дыма, необходимо исключить также неорганизованные выбросы в цехах", - подчеркнул Алексей Текслер.

Руководитель ПАО "Мечел" предложение поддержал, сообщив, что компания по ряду пунктов уже идет с опережением графика.