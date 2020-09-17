СКР: Марцинкевич незадолго до гибели чистосердечно признался в нескольких убийствах

Официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила в интервью "Комсомольской правде", что националист Максим Марцинкевич (Тесак) незадолго до гибели чистосердечно признался в нескольких убийствах, совершенных с 2003 по 2007 годы.

В частности, по словам Петренко, он сознался в совершении двойного убийства, о котором не было известно следователям. Тесак детально описал события и указал место, где были спрятаны трупы. Следователи обследовали местность и обнаружили останки жертв преступления, рассказала Петренко.

Кроме того, по ее словам, Тесак заявил, что начал убивать приезжих в Москве с 19 лет. Все эти записи есть у следователей, отметила Петренко, на них он полностью раскаивается и осуждает свои поступки, совершенные в прошлом.

Напомним, тело заключенного было обнаружено утром 16 сентября в камере СИЗО №3 Челябинска. В СК подтвердили, что в камере было обнаружено несколько предсмертных записок.

В Челябинск Тесак прибыл для дальнейшей пересылки в Москву. Ранее адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик заявил, что не верит в самоубийство. По его словам, Марцинкевича пытали и заставляли подписать явки с повинной за убийства.

СМИ сообщали, что по факту смерти Марцинкевича в СИЗО возбуждено уголовное дело по статье "доведение до самоубийства". Однако официального подтверждения нет.