17 Сентября 2020
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Уголовное дело, папка (2016) | Фото: parnuxa.16mb.com

Глава Белого Яра заявила, что не получала документов от СКР

Глава поселка Белый Яр Елена Никифорова не получала официальных документов от Следственного комитета и находится на рабочем месте. Об этом чиновница сообщила "СургутИнформ-ТВ"

Как сообщало Накануне.RU, главе городского поселения Белый Яр (Сургутский район) грозит срок за злоупотребление полномочиями..

По версии следствия, глава в октябре 2019 – июне 2020 г. выделила муниципальное жилье на условиях служебного найма 17 горожанам, не имеющим, согласно положению программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Сургутского района", права на улучшение жилищных условий.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Глава Белого Яра заявила, что не получала документов от СКР

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Теги: Белый Яр, квартира, уголовное дело, Елена Никифорова



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