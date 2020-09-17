Глава Белого Яра заявила, что не получала документов от СКР

Глава поселка Белый Яр Елена Никифорова не получала официальных документов от Следственного комитета и находится на рабочем месте. Об этом чиновница сообщила "СургутИнформ-ТВ"

Как сообщало Накануне.RU, главе городского поселения Белый Яр (Сургутский район) грозит срок за злоупотребление полномочиями..

По версии следствия, глава в октябре 2019 – июне 2020 г. выделила муниципальное жилье на условиях служебного найма 17 горожанам, не имеющим, согласно положению программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Сургутского района", права на улучшение жилищных условий.

Расследование уголовного дела продолжается.