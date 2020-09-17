Главврач Серовской больницы прокомментировал ситуацию с медучреждением в Восточном, у стен которого пикетировали дети

Главврач Серовской городской больницы, которая проводила проверку медучреждения в п. Восточный, сообщил, что информация активистов касательно закрытия больницы противоречит действительности. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков, ссылаясь на ответ, полученный на днях из медучреждения.

"По инициативе главного врача Серовской городской больницы Ивана Болтасева было проведено техническое обследование части стен здания поселкового подразделения больницы. По результату экспертизы в здании разрешили работать до уровня второго этажа. Подготовлен проект на ремонтные работы и отправлен на госэкспертизу", - говорится в сообщении.

Помимо этого, было проведено несколько встреч с участием управляющего Северным управленческим округом Евгением Преиным, представителями учреждений здравоохранения, администрации и думы Сосьвинского городского округа, где многократно обсуждалась ситуация, сложившаяся вокруг состояния здания больницы в п.Восточном. На совещаниях также присутствовали глава округа Геннадий Макаров, председатель думы округа Павел Пикалов, депутаты Сосьвинской городской думы, главный врач Серовской городской больницы Иван Болтасев, главный врач Серовской станции "скорой помощи" Ольга Бец. По словам главврача, вся информация была доведена до вышеуказанных лиц в полном объеме.

"На данный момент вся первичная медико-санитарная помощь в поселке Восточный сохранена в полном объеме. Также после ограничений из-за COVID-19 восстанавливается работа в дневном стационаре. Вся экстренная и неотложная помощь оказывается в стационаре г. Серова. Станция скорой медицинской помощи работает в полном объеме", - сообщает Серовская больница.

Напомним, подростки поселка выходили к стенам единственной местной больницы с одиночным пикетом против закрытия медучреждения, чем привлекли внимание правоохранительных органов. Сотрудники полиции провели допрос школьников, угрожая постановкой на учет. Родителям молодых активистов грозит штраф за "несанкционированные митинги".

Минздрав также прокомментировал ситуацию, сообщив, что история с больницей давно решенное дело, но люди продолжают постоянно поднимать эту тему.