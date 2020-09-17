Навальный выдвинут на Нобелевскую премию мира

Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира, об этом сообщил профессор американского университета Ратгерс Сергей Ерофеев в Facebook.

По его словам, это сделали "ряд профессоров признанных университетов, занимающихся Россией".

Ранее на Нобелевскую премию мира предложили выдвинуть белорусских оппозиционеров Светлану и Сергея Тихановских, а также президента США Дональда Трампа.

20 августа Навального госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Позднее его перевезли в Германию, где он находился в коме до 7 сентября. 7 сентября. Власти ФРГ утверждают, что его отравили ядом из группы "Новичок". Российские врачи это отрицают, дипломаты просят немецкую сторону предоставить анализы политика.