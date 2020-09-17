"Амкар" не сможет принять участие в Первенстве России из-за коронавируса

Сотрудники команды "Амкар" заболели коронавирусом. Об этом Накануне.RU сообщили в Академии футбола Пермского края.

Кто именно из клуба заболел - не уточняется, однако в настоящий момент заболевшие чувствуют себя хорошо, болезнь протекает без симптомов.

Однако из-за этого, команда не сможет принять участие в Первенстве России.

"Знаем, как сильно вы хотели нас поддержать, приносим извинения за неудобства! Ждем скорейшего выздоровления и возобновления обычного режима работы! Всем здоровья!" - говорится в сообщении.