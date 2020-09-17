Глава Нижневартовска проверил реализацию в городе государственной национальной политики

В столице Самотлора обсудили вопросы реализации стратегии государственной национальной политики. Заседание межведомственной комиссии по профилактике экстремизма провёл глава города Василий Тихонов, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Заместитель главы города, директор департамента по социальной политике Ирина Воликовская отметила, что в 2020 г. форма различных этнокультурных мероприятий скорректирована – они прошли онлайн. С начала года в общеобразовательных и культурных учреждениях Нижневартовска прошло 118 мероприятий, разъясняющих несовершеннолетним об ответственности за совершение правонарушений экстремистского характера, родительские собрания по вопросам раннего предупреждения конфликтов на межнациональной почве в подростковой среде, литературная акция "Русская классика" для детей из семей трудовых мигрантов и другие подобные мероприятия.

Мэрия оказывает финансовую поддержку национальным общественным объединениям. Выделенные средства идут на реализацию социально значимых для города и его жителей проектов по сохранению и развитию этнокультурного многообразия (в том числе на социокультурную адаптацию мигрантов). Что касается имущественной поддержки, то в 2020 г. её получили 14 национальных, религиозных организаций и казачьих обществ, а общая площадь муниципальных помещений, предоставленных в безвозмездное пользование, выросла до 5,7 тыс. "квадратов".

О сотрудничестве между органами власти и некоммерческим сектором говорили и сами общественники – лидеры национальных общественных объединений. К примеру, в Нижневартовске успешно реализуется ряд масштабных проектов. Один из них – "Самбо – в школу", активный участник которого – председатель Азербайджанской региональной организации Югры "Бирлик" ("Единство") Эльшан Агаев.

Однако спортивный блок – не единственное направление в работе "Бирлик". Консультативная и юридическая помощь, материальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе медикам, находящимся в период пандемии в "красной зоне" ОКДБ, - основа общественной деятельности "Бирлик". По инициативе общественников и их социальных партнеров был создан благотворительный фонд "Я с тобой", благодаря которому оказана поддержка почти 300 семьям (в виде обеспечения продуктами питания).