17 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
суд молоток (2013) | Фото:

Жительница Талицы, убившая знакомого в продуктовом, приговорена к 8,5 годам колонии

Суд приговорил 45-летнюю жительницу Талицы, зарезавшую знакомого в продуктовом магазине, к 8,5 годам лишения свободы с отбываниемнаказания в исправительной колонии общего режима. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР Свердловской области.

Напомним, инцидент произошел вечером 4 мая 2020 г., когда подсудимая пришла в гости к своей приятельнице для распития алкоголя. В доме также присутствовал потерпевший, являвшийся сожителем знакомой подсудимой. В ходе конфликта, мужчина несколько раз ударил подсудимую, после чего забрал у женщины пачку сигарет, банковскую карту, телефон и ушел.

Подсудимая, взяв с собой из дома нож, отправилась на поиски мужчины, которого и обнаружила в продуктовом магазине по ул. Ленина. После отказа мужчины вернуть подсудимой ее личные вещи, женщина достала нож и на глазах у продавца и покупателей ударила знакомого в грудь. Мужчина скончался спустя непродолжительное время на месте происшествия.

"С одной стороны, ныне осужденную местную жительницу по имени Елена чисто по-человечески жалко, ведь у нее украли сбережения, а не она. Однако, не схватись она за нож, сейчас на скамье подсудимых был бы ее обидчик, а не она сама. Объективности ради отмечу, что эта женщина уже привлекалась к уголовной ответственности по ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), и, по идее, должна была сделать на всю оставшуюся жизнь вывод, что с законом шутки плохи. Но судьба распорядилась по-иному. Лезвие ножа со следами крови потерпевшего участковый уполномоченный территориального ОВД обнаружил неподалёку от места ЧП, вблизи водонапорной башни. К тому времени орудие преступления разъяренная Елена успела сломать. Вывод из этой криминальной истории один - если тебя обидели, это не повод для убийства, а лишь повод для того, чтобы пойти в правоохранительные органы для написания соответствующего заявления с целью дальнейшего законного наказания обидчика", - прокомментировал ситуацию начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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Жительница Талицы, убившая знакомого в продуктовом, приговорена к 8,5 годам колонии

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Теги: Суд, Талица, продуктовый, нож, убийство



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Ранее 03.09.2020 13:10 Мск Суд назначил наказание жительнице Талицы, убившей своего знакомого прямо в продуктовом

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