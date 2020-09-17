ФАС заставила администрацию Екатеринбурга копать могилы

Свердловское УФАС обязало администрацию Екатеринбурга предоставлять услугу по копке могилы вместе с выделением гражданам участка на кладбище.

Как сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства, копка могилы не была определена как обязательная и необходимая услуга при выделение участка для захоронения, равно как и не была установлена ответственная подведомственная организация.

"Без предоставления услуги по копке могилы завершить оказание муниципальной услуги невозможно, следовательно, услуга по копке могилы является необходимой и обязательной для оказания муниципальной услуги", - говорится в сообщении УФАС.

Администрация города попыталась оспорить предписание ведомства в арбитраже, однако суд в удовлетворении требований отказал.