17 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
(2006) | Фото: industrial-decadence.tripod.com

ФАС заставила администрацию Екатеринбурга копать могилы

Свердловское УФАС обязало администрацию Екатеринбурга предоставлять услугу по копке могилы вместе с выделением гражданам участка на кладбище.

Как сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства, копка могилы не была определена как обязательная и необходимая услуга при выделение участка для захоронения, равно как и не была установлена ответственная подведомственная организация.

"Без предоставления услуги по копке могилы завершить оказание муниципальной услуги невозможно, следовательно, услуга по копке могилы является необходимой и обязательной для оказания муниципальной услуги", - говорится в сообщении УФАС.

Администрация города попыталась оспорить предписание ведомства в арбитраже, однако суд в удовлетворении требований отказал.

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ФАС заставила администрацию Екатеринбурга копать могилы

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Теги: могила, ФАС



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