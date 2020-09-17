ЕП призвал ввести санкции против Лукашенко и россиян, "поддерживающих белорусский режим"

Европейский парламент принял резолюцию о ситуации в Белоруссии, в которой содержится требование санкций против президента Александра Лукашенко, его силового аппарата, а также россиян, оказывающих поддержку белорусскому режиму.

Кроме того, евродепутаты не признали справедливыми состоявшиеся в Белоруссии 9 августа президентские выборы и призвали к проведению новых, сообщает "Интерфакс".

Ранее немецкая газета Die Welt писала, что Евросоюз не будет вводить в отношении Александра Лукашенко санкции из-за ситуации с президентскими выборами.

По данным издания, Берлин и Париж уверены, что каналы взаимодействия с Лукашенко должны быть открыты при любых обстоятельствах, а санкции бы помешали этому. С такой позицией были не согласны страны Балтии и Польша, они настаивали на внесении Лукашенко в санкционный список ЕС.