17 Сентября 2020
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Политика За рубежом
Коллаж, Александр Лукашенко, флаг Белоруссии (2020) | Фото: Накануне.RU

ЕП призвал ввести санкции против Лукашенко и россиян, "поддерживающих белорусский режим"

Европейский парламент принял резолюцию о ситуации в Белоруссии, в которой содержится требование санкций против президента Александра Лукашенко, его силового аппарата, а также россиян, оказывающих поддержку белорусскому режиму.

Кроме того, евродепутаты не признали справедливыми состоявшиеся в Белоруссии 9 августа президентские выборы и призвали к проведению новых, сообщает "Интерфакс".

Ранее немецкая газета Die Welt писала, что Евросоюз не будет вводить в отношении Александра Лукашенко санкции из-за ситуации с президентскими выборами.

По данным издания, Берлин и Париж уверены, что каналы взаимодействия с Лукашенко должны быть открыты при любых обстоятельствах, а санкции бы помешали этому. С такой позицией были не согласны страны Балтии и Польша, они настаивали на внесении Лукашенко в санкционный список ЕС.

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ЕП призвал ввести санкции против Лукашенко и россиян, "поддерживающих белорусский режим"

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Теги: александр лукашенко, санкции, европарламент



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