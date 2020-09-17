На трамвайных путях на Уралмаше скончался человек

На трамвайной остановке "Библиотечная" (Уралмаш, Екатеринбург) скончался человек. На месте происшествия стоит скорая, труп находится в чехле.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР, сообщение об умершем поступило в следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга. На данный момент следователи осматривают место происшествия. Ведется опрос свидетелей, также будет проводиться осмотр и иные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств.