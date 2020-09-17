Общественность выступила категорически против дистанционно-цифрового образования

В Общественной палате (ОП) РФ состоялось расширенное заседание рабочей группы по вопросам защиты прав детей на образование, воспитание, всестороннее развитие Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка на тему "Цифровизация образования в свете законодательных норм РФ". За длинным названием стоит мероприятие, на котором общественность выступила категорически против дистанционно-цифрового образования. Неудивительно, что на сайте ОП не было анонса, как не велась и видеотрансляция. Не сообщается о мероприятии и на сайте детского омбудсмена.

Председатель Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ правам ребенка Андрей Коченов вначале заявил, что касательно школы он боится больше не коронавируса, а цифровизации, продвигаемой сугубо административными мерами, сообщает РИА "Катюша".

"Нет прямого диалога, нет широкого общественного обсуждения... Запускают дистанционное обучение в пилотных регионах, при этом никак не информируя общественность, не разъясняя нам подробности этого эксперимента. Не хотелось бы в будущем получить мир, как в фантастических фильмах, где есть только цифра, только холодный расчет, но больше нет человека", - сказал он.

Юрист Адвокатского бюро "Юргазэнерго" Елена Чекан отметила, что был направлен запрос в НМИЦ здоровья детей при Минздраве РФ, который проводил онлайн-анкетирование по самочувствию школьников при дистанционном обучении. Накануне.RU сообщало о некоторых его результатах.

По словам Чекан, результаты неутешительные: у 37% опрошенных детей наблюдаются признаки компьютерного зрительного синдрома , 72% подростков используют вставные, внутриканальные наушники, которые увеличивают риски развития нарушений слуха и нервной системы. При этом 40% использовали такие наушники более 4 часов в день. Также 73% детей отмечали, что использовали смартфон для обучения, что медики считают недопустимым, так как смартфоны не обеспечивают условий для зрительной работы школьников. Более 70% респондентов ежедневно проводили с гаджетами 4 часа и более, в том числе 35% школьников проводили за экраном более 7 часов в сутки .

Все это происходило без согласия родителей. А с 1 сентября в 14 регионах запущена "Цифровая образовательная среда" (ЦОС), причем в Постановлении Правительства РФ сказано, что все это на добровольной основе, хотя по факту происходит принуждение. Отмечено также, что это первый шаг к ее внедрению по всей России. Фактически над детьми ставится масштабный эксперимент , что противоречит Нюрнбергскому кодексу 1946 года, где говорится, что для проведения эксперимента над человеком необходимо его осознанное добровольное согласие с предоставлением ему полной информации о характере эксперимента. Школьники же и родители ничего не знают о рисках, которые несет дистанционно-цифровая школа, отметила юрист.

"Реализация приказа Минпросвета о внедрении ЦОС не предусматривает права лица на свободу выбора и полную информированность о проводящемся эксперименте. Насколько нам известно, родителям давали подписать согласие на участие в ЦОС, не предоставляя никакой альтернативы", - сказала Чекан.

При этом Минздрав разделяет беспокойство в части интенсивного внедрения цифровых технологий в обучении, так как СанПиНы использования электронных устройств еще не разработаны, а их влияние на организм ребенка не апробировано и не изучено.

Еще одна проблема ЦОС - обязательная регистрация через единый портал госуслуг, т.е. детей фактически лишают права на образование без "слива" в единое досье всех персональных данных .

Сопредседатель Гражданского комитета возрождения образования и науки, главред РИА "Катюша" Андрей Цыганов указал что один из самых авторитетных западных исследовательских центров Pew Research Center назвал дистант "образовательной катастрофой".

" Дистант – это еще и своего рода социальная дрессировка . Не проходишь термометрию, отказываешься от вакцинации – можешь лишиться права на очное образование. Никто не гарантирует, что от участников образовательного процесса вскоре не потребуют сдавать биометрию", - сказал Цыганов.

Он добавил, что образование - это создание образа. Но форсайт-проект "Образование-2030" - это совсем иное.

"Тот образ, который нам пытаются навязать цифровики, – это вообще "тушите свет". Это как создание управляемого общества нового типа людей-киборгов, полный сюр. Насильственное навязывание цифровых игрушек, провоцирующих развитие цифрового аутизма, – это очень опасно", - отметил Цыганов.

Старший научный сотрудник лаборатории физико-химических проблем радиобиологии и экологии Наталья Хорсева напомнила, что гаджеты постоянно прикладываются к голове, а головной мозг подвергается интенсивному электромагнитному излучению . Например, постоянное использование мобильной связи нарушает и снижает практически все психофизиологические характеристики детей и подростков, включая мелкую моторику рук, повышенную утомляемость.

Завлабораторией мозга и нейрокогнитивного развития УрФУ Сергей Киселев заявил, что цифровая зависимость - это болезнь. Цифровая среда искажает личность человека на уровне когнитивно-эмоциональных процессов . Чем больше внедряются гаджеты, тем больше детей с аутизмом, ведь они не могут противостоять зависимости от гаджетов. Исследования доказывают, что ограничение в использовании гаджетов приводит к улучшению здоровья, успеваемости и более здоровому развитию головного мозга.

Директор центра духовной культуры и идеологии института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ, член Союза писателей России Ольга Четверикова сообщила, что ЦОС - это часть форсайт-проекта "Образование-2030". Его конечная цель - ликвидация традиционной образовательной системы.

"Сейчас мы находимся на этапе, когда частные IT-компании вытесняют из образования государство и образовательные сообщества ", - сказала она.

Четверикова сослалась на поручение президента РФ АСИ и Сбербанку в январе 2019 года апробировать персональные образовательные траектории в пяти регионах России и разработать изменения в законы, чтобы легализовать дистант. Это подразумевает сбор биометрии и цифровую слежку за каждым уже со школы.

Доктор экономических наук Анатолий Вифлеемский сообщил, что система электронных дневников "Дневник.ру" является полностью иностранным ресурсом. И данными миллионов российских школьников и родителей владеет частная иностранная компания - ООО "Дневник.ру", что подтверждает слова Четвериковой о передаче образования частным корпорациям.

В резолюции мероприятия перечислено, какие нормы российского законодательства нарушают дистант и цифровизация образования. Будет сделано обращение в Верховный суд о признании незаконными и нарушающими права детей приказов Минпросвета об утверждении ЦОС и дистанта. Впрочем, на то, что такой вердикт будет вынесен, шансов немного.